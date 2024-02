Russia: Della Vedova (+Europa), aderito all’appello su delegittimazione Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sull’appello che punta alla delegittimazione nei confronti di Putin “abbiamo già dato l’adesione come +Europa e io lo sottoscriverò personalmente”. Lo ha detto il deputato Benedetto Della Vedova, già segretario nazionale di +Europa, a margine della tavola rotonda, in corso a Milano, organizzata dalla Comunità dei Russi Liberi all’indomani della tragica notizia della morte di Aleksej Navalnyj, principale oppositore di Putin. Della Vedova ha sottolineato che testimonianze come quella di Leonid Gozman, politico dell'opposizione russa, ora in esilio dopo essere stato dichiarato agente straniero, “ci danno un’idea del pericolo che Putin rappresenta non solo per l’Ucraina ma per l’intera Europa e di quanto sia necessario non accettare l’idea della normalità del regime di Putin come tollerabile per il destino dell’Europa”. Ma “non è cosi” ha ribadito Della Vedova. “La guerra contro l’Ucraina dura ormai da due anni, non possiamo rassegnarci a questa normalità, perché è contro i valori e gli interessi degli europei” ha aggiunto. Risvegliare le coscienze per quelli che non sono filoputiniani significa, ha osservato Della Vedova, “innanzitutto sostenere l’ucraina con convinzione senza farsi vincere dalla fatica, che è un pericolo reale, un fatto su cui Putin scommette. Lì si gioca il destino dell’Ucraina e quello di un Putin che prosegua la sua lotta all’Occidente oppure no”. “Io mi auguro che il messaggio che arriva dall’uccisione lenta e inesorabile di Navalny sia di un risveglio delle coscienze. Per i filoputiniani immersi nelle fake news invece non credo ci sia speranza” ha concluso. (Rem)