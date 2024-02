Russia: Della Vedova (+Europa), associare Putin a G7 fu un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto un ruolo di grande rilievo nella risposta collettiva alla pandemia" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Su Putin “credo che quando venne associato al G7 fu un errore non un tentativo fallito, fu un errore perché era già il putin della seconda guerra cecena”. Lo ha detto il deputato Benedetto Della Vedova, già segretario nazionale di +Europa, a margine della tavola rotonda, in corso a Milano, organizzata dalla Comunità dei Russi Liberi all’indomani della tragica notizia della morte di Aleksej Navalnyj, principale oppositore di Putin. A partire dalla seconda guerra cecena “era già chiaro quale sarebbe stata l’inevitabile traiettoria imperialista, criminale all’interno e volta alla guerra aperta all’Occidente e quindi all’Europa di Putin” ha ribadito il deputato di +Europa. Sulla Crimea , Della Vedova ha messo in luce come in questi 10 anni i paesi occidentali si sono “limitati a una denuncia retorica dietro la quale molte forze politiche e gruppi organizzato facevano gemellaggi economici e politici con la Crimea occupata da Putin”. In particolare, per quanto riguarda la politica interna del nostro Paese, la Lega di Salvini “è sempre stata esplicitamente una forza filo-putiniana. Lo è sempre stato il suo leader, che ieri ha usato delle parole dispiaciute” ha concluso. (Rem)