Gaza: lancia razzo contro Ashkelon, ucciso da caccia di Israele 30 minuti dopo (2)

- Almeno 28.858 morti e 68.677 feriti il bilancio delle vittime delle operazioni delle forze di Israele contro il movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco del gruppo islamista nello Stato ebraico. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, secondo cui nelle ultime 24 ore sono morte 83 persone e altre 125 sono rimaste ferite. Le cifre non possono essere verificate e non viene fatta distinzione tra civili e combattenti. Tra queste morti, infatti, sono calcolate anche quelle causate dal lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese. Secondo le autorità israeliane, dal 7 ottobre a oggi sono stati uccisi circa 11 mila miliziani di Hamas nei combattimenti a Gaza, oltre ad altri 1.000 uccisi in Israele all'indomani dell'attacco del 7 ottobre. (Res)