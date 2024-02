© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina "non ha mai" sospeso gli sforzi in favore della Pace o del dialogo nel conflitto tra Ucraina e Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. La "Cina non ha mai smesso di promuovere la pace o di portare avanti i suoi sforzi per facilitare i colloqui di pace", ha detto Wang. (Res)