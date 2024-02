Agricoltura: protesta trattori a Roma, presidio a piazza Bocca della Verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 500 le persone che stanno partecipando al presidio a piazza Bocca della Verità. Oltre ai trattori, davanti ai manifestanti sono stati posizionati un camion e un rimorchio, utilizzato come palco per gli interventi degli organizzatori della protesta. Nella piazza sventolano diverse bandiere italiane, nonché numerosi striscioni e cartelli. Uno di questi porta la scritta: “Il nostro cibo non si tocca”. “Ci battiamo per salvare l’agricoltura italiana”, è quanto si legge su un altro striscione. E ancora: “Ho portato il cibo per tre generazioni e ancora non mi fermo”. Alcuni agricoltori, invece, regalano spinaci ai passanti. “Lo facciamo perché non riusciamo a venderli, ce li pagano troppo poco”, ha affermato un manifestante.(Rer)