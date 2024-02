Firenze: Quartini (M5s), scena tragedia lascia sgomenti, grazie a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "mi sono recato sul cantiere di via Mariti a Firenze, dove ieri si è consumata la dolorosa tragedia in cui cinque operai hanno perso la vita. La scena davanti ai miei occhi mi ha lasciato profondamente sgomento, ma era doveroso portare il mio personale ringraziamento ai soccorritori, ai Vigili del fuoco e a tutti coloro che hanno lavorato per scavare nelle macerie e ancora si stanno prodigando per mettere in sicurezza il perimetro dell'incidente e recuperare il corpo dell'ultima vittima. Ci sarà tempo per le inchieste della magistratura e per un'ampia e seria riflessione sulle morti sul lavoro nel nostro Paese. Oggi è il giorno del lutto e della speranza che i tre gravi feriti ricoverati all'ospedale possano salvarsi". Lo scrive, in una nota, Andrea Quartini, deputato fiorentino del Movimento cinque stelle e vicepresidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. (Com)