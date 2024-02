Lavoro: Cavallaro (Cisal), quota giacenza di cassa Inail per migliorare sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisal "sostiene da tempo l’opportunità che quota delle giacenze di cassa dell’Inail per circa 1,5 miliardi di euro debba essere utilizzata per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori; accogliamo pertanto con estrema soddisfazione la dichiarazione del ministro del Lavoro, Calderone, di utilizzare tali risorse per finanziare la formazione, la prevenzione e sostenere le aziende virtuose. Attendiamo con fiducia, nei prossimi giorni, la emanazione dei provvedimenti normativi finalizzati a tale obiettivo, con particolare riguardo al contrasto del lavoro sommerso, del caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. (Rin)