Medio Oriente: premier palestinese all'Unione Africa, “nostra lotta è anticoloniale”

- Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha chiesto sanzioni internazionali per i presunti crimini e le violazioni del diritto internazionale di Israele, paragonando la resistenza palestinese alla lotta dei Paesi africani contro il colonialismo europeo. Intervenendo al vertice dell’Unione Africana nella capitale etiope, Addis Abeba, Shtayyeh ha tracciato un parallelo tra la lotta palestinese e la lotta dell’Africa contro il colonialismo europeo: “Difendiamo la nostra terra, la nostra gente e i nostri luoghi sacri, proprio come voi avete difeso le vostre terre d’origine dal colonialismo”. Citato dall’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, Shtayyeh ha chiesto alla comunità internazionale di riconoscere lo Stato di Palestina e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di fissare un calendario per “porre fine all'occupazione” israeliana. Il premier dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha aggiunto che le attività di insediamento illegale dovrebbero essere sottoposte a sanzioni internazionali. (Res)