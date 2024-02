Forza Italia: Tassinari, no ad accorpamento Uffici dogane e monopoli di Forlì-Cesena con quelli di Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "dice no all’accorpamento degli Uffici delle dogane e monopoli di Forlì-Cesena, con quelli di Rimini". Lo afferma, in una nota, la deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna, Rosaria Tassinari. La parlamentare spiega: "Il declassamento significa rendere l'ufficio di Forlì-Cesena sussidiario alle dipendenze di Rimini, indebolirlo dal punto di vista del potere organizzativo e decisionale, diminuire i servizi alle imprese e ai cittadini che dovranno sostenere un aggravio in termini di costi indiretti e tempi di attesa e, dato l'immotivato declassamento, creare una brusca impennata del malessere organizzativo. Inoltre, non si possono declassare gli uffici provinciali che hanno un ruolo strategico sul territorio economico di competenza. L’immotivata decisione presa unilateralmente dai vertici romani, non è giustificata né sostenuta da alcun numero, sia dal punto di vista geografico-demografico, sia dal punto di vista del flusso dei servizi e sia dal punto di vista della particolarità del territorio che, nella sua vastità e complessità esprime istanze diversificate e difficilmente trattabili con efficienza da un unico Ufficio". (segue) (Com)