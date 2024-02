Forza Italia: Tassinari, no ad accorpamento Uffici dogane e monopoli di Forlì-Cesena con quelli di Rimini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tassinari aggiunge: "Ricordo anche che recentemente Cesena è riconosciuta a livello istituzionale co-capoluogo di provincia, con un prevedibile aumento degli investimenti e dello sviluppo del territorio. L’ufficio di Forlì-Cesena attualmente gestisce poi due sedi operative territoriali, l’aeroporto di Forlì e la sede di Cesena, mentre per il periodo estivo, garantisce il servizio al porto turistico di Cesenatico. Altri dati sono contrari all’accorpamento di Forlì-Cesena con Rimini. Secondo i dati della Camera di Commercio della Romagna al 30 settembre 2023, in provincia di Forlì-Cesena si contano 40.314 imprese registrate (sedi), di cui 35.673 attive. L’imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 91 imprese attive ogni mille abitanti (89 imprese a livello regionale e 87 a livello nazionale). Alla stessa data in provincia di Rimini si contano 39.504 imprese registrate (sedi), di cui 34.683 attive. L’imprenditorialità si conferma alquanto diffusa: 103 imprese attive ogni mille abitanti (89 imprese a livello regionale e 87 a livello nazionale). Non ha quindi senso accorpare la provincia che ha più imprese (Forlì-Cesena) con quella che ne ha meno (Rimini)". Secondo la rappresentante di FI, "anche i dati Istat del commercio estero, come ha ricordato il segretario nazionale del partito, ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, sono cresciuti del + 34,5 per cento nel 2023, anno in cui l’Italia ha esportato beni per 626,2 miliardi di euro". (segue) (Com)