Ucraina: Zelensky, invio nuovi sistemi di difesa aerea permetterà di far tornare nostri connazionali

- Se l'Ucraina avrà abbastanza sistemi di difesa aerea, milioni di ucraini potranno tornare a casa. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Alcuni hanno affermato che non esiste una difesa efficace contro i missili russi. E sappiamo per certo che Patriot e alcuni altri sistemi di difesa aerea possono abbattere qualsiasi missile russo. E se ci sono abbastanza sistemi di difesa aerea in Ucraina, potremo riportare a casa milioni di ucraini, la nostra gente", ha detto il capo dello Stato. Zelensky ha anche ringraziato tutti i Paesi europei per il loro atteggiamento accogliente nei confronti dei rifugiati ucraini. Zelensky ha poi espresso la speranza che i rifugiati ucraini tornino a casa, nonostante tutto, e le autorità ucraine stanno facendo tutto il possibile per farlo. "E, naturalmente, la nostra economia sarà in grado di ripristinare l'indipendenza dal sostegno esterno", ha detto infine il presidente. (Kiu)