Milano: spaccio di droga, quattro arresti della Polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato quattro cittadini marocchini tra i 26 e i 49 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Mercoledì, gli agenti del Commissariato Mecenate hanno effettuato un mirato servizio di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel parco in via Quintiliano, quotidianamente frequentata da diversi spacciatori stranieri, dediti alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 16, i poliziotti hanno visto un’auto dalla quale è sceso un cittadino italiano di 41 anni – poi denunciato - che si è diretto nel parco e ha incontrato i quattro cittadini marocchini. Si è scambiato con uno di loro qualcosa per poi ritornare in auto dove è stato fermato dagli agenti ai quali ha consegnato una dose di cocaina acquistata poco prima. I poliziotti hanno fermato i quattro trovandoli in possesso di 9350 euro in contanti e 32 dosi di cocaina per un peso complessivo di 31 grammi. (Com)