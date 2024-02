Ucraina: Stoltenberg, Nato è forza militare più potente al mondo ma conflitto ha mostrato lacune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è oggi la potenza militare più forte del mondo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Rappresentiamo il 50 per cento, all'incirca, della potenza militare totale del mondo e militarmente siamo più forti della Russia. Ma allo stesso tempo, credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato che ci sono alcune gravi lacune", ha detto. "Ad esempio, per quanto riguarda il sostentamento, puoi vuole avere tutti i sistemi d'arma avanzati, ma hai bisogno di pezzi di ricambio, di manutenzione e di munizioni. All'inizio della guerra in Ucraina abbiamo fornito le nostre scorte, ma ora sono in esaurimento", ha aggiunto. "Quindi ora ci stiamo concentrando molto anche su come aumentare la produzione. Abbiamo alcune buone notizie, sono stati aperti nuovi stabilimenti, la produzione è aumentata, ma è urgente fare di più. Quindi sì, credo che tutti noi abbiamo imparato alcune lezioni serie sulla guerra, anche da parte della Nato", ha concluso Stoltenberg. (Beb)