- “Fate pace con De Luca e pensate al Mezzogiorno. Anziché stanziare 600 milioni per mandare tremila persone in Albania, mettete soldi per non far emigrare i ragazzi del Sud”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, nel corso di un dibattito al liceo classico di Maglie con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)