Ucraina: Stoltenberg, mancanza aiuti Usa pesa, spetta a loro mantenere promesse

- La mancanza di decisione sugli aiuti all'Ucraina del Congresso americano ha un impatto diretto sul conflitto in Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Gli alleati europei devono fare di più quando si tratta di spesa totale per la difesa. Ma in realtà, se si considera il sostegno all'Ucraina, gli alleati europei e il Canada hanno fornito a Kiev più sostegno in totale rispetto agli Stati Uniti"; ha detto. "Naturalmente, gli Stati Uniti hanno fatto molto, soprattutto in termini di costante sostegno militare all'Ucraina. Ma il problema è che, a causa della mancanza di decisioni da parte del Congresso americano, il flusso di aiuti dagli Stati Uniti è diminuito e questo ha un impatto diretto sul fronte ucraino", ha aggiunto il segretario generale. (segue) (Beb)