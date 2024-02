Roma: trovato con droga e armi in casa, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trovato con oltre un chilo di droga e due pistole con la matricola abrasa nella sua abitazione, a Roma, e per questo è stato arrestato. I poliziotti del distretto Esposizione hanno ammanettato un uomo di 40 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Dopo l’operazione degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile del 6 febbraio scorso, quando sono stati arrestati due uomini di 26 e 54 anni albanesi, che, a seguito dei controlli effettuati sul veicolo, nonché nell'appartamento in uso ai due, sono stati trovati in possesso di circa 10 chili di sostanze stupefacenti e 18 mila euro in contanti, nei giorni successi gli agenti hanno focalizzato l'attenzione su un 40enne che gravitava nel quartiere Laurentino 38 e che, molto probabilmente, avrebbe detenuto sostanza stupefacente per conto dei "capi piazza". Gli investigatori hanno intercettato l'uomo mentre stava uscendo da casa sua e poi lo hanno visto salire a bordo di una moto e, velocemente, dirigersi su via Tommaso Marinetti dove è stato immediatamente raggiunto e bloccato. (segue) (Rer)