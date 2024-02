Roma: trovato con droga e armi in casa, arrestato 40enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della perquisizione nell’abitazione del 40enne, gli agenti hanno rinvenuto una stecca di hashish del peso di 3 grammi e due involucri contenenti complessivamente oltre 1,4 chili di cocaina e diverso materiale per il confezionamento. I poliziotti, inoltre, ben nascoste in un armadio a muro, hanno rivenuto due pistole modello Revolver, una calibro 38 special e un'altra calibro 454, entrambe con matricola abrasa, di cui una che è risultata provento di furto, 85 cartucce di diverso calibro e un paio di manette in metallo prive di marca e modello.Al termine delle attività il 40enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, e l'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli. (Rer)