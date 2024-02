Casa: Trombetti (Pd Roma), presidio a piazza San Silvestro richiama a soluzioni lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sit-in di ieri a piazza san Silvestro "richiama noi amministratori all'urgenza di attuare politiche abitative efficaci in grado di contrastare l'emergenza e dare soluzioni di lungo periodo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico e presidente della commissione Patrimonio, Yuri Trombetti. "Dobbiamo cercare di finalizzare - aggiunge - i grandi investimenti immobiliari che si stanno riversando sulla città non solo alla funzione di servizi per i turisti ma almeno in modo paritario a quelli per i cittadini. E questo a maggior ragione in un contesto che vede una progressiva e veloce diminuzione dei residenti in tutta la città storica", conclude. (Com)