Milano: Monguzzi (EV), tre centraline su quattro oltre doppio soglia allarme pm10

- "Tre centraline su quattro oltre il doppio della soglia di allarme per il pm10. La situazione è drammatica". Lo comunica tramite un post social Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi. Per Monguzzi, "è purtroppo la prova evidente che le misure in atto non funzionano. Serve un serio piano della mobilità; a questi livelli gli interventi sono inutili ma bisogna avvertire la popolazione della gravità e che almeno evitino attività fisiche all'aperto e chi può porti bambini e anziani al mare". Poi, aggiunge il consigliere, "ci sia almeno risparmiata l'idea geniale di anticipare gli "interventi di emergenza della Regione" che riguardano il fermo degli euro 4 diesel che a Milano sono fermi da anni. Giornalisti, siamo governati da persone non idonee (Regione e Comune) aiutateci almeno voi con l'informazione. Non lasciamo i cittadini abbandonati", conclude Monguzzi. (Com)