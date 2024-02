Animali: Salvini, una persona che non rispetta amici a quattro zampe è la vera bestia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella 'Giornata nazionale del gatto', il pensiero agli oltre 7 milioni di amici felini che arricchiscono la vita delle famiglie italiane. E, però, crescono in modo allarmante maltrattamenti, abbandoni, uccisioni di gatti e di cani. Questa piaga inaccettabile ha spinto la Lega a condurre in Parlamento due proposte: un disegno di legge per inasprire severamente le pene per chi si macchia di questi orrendi reati, con aggravanti per la pubblicazione online delle violenze; l’inserimento nel disegno di legge del nuovo Codice della strada di una norma per la sospensione o il ritiro della patente per quei criminali che abbandonano per strada i loro animali, provocando incidenti. Una persona che non rispetta gli amici a quattro zampe è la vera bestia. Giù le mani". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)