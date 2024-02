G7: Tajani chiede minuto di silenzio in memoria Navalnyj, Russia faccia chiarezza su sua morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha appena aperto la riunione con gli omologhi del G7 a Monaco di Baviera chiedendo un minuto si silenzio per onorare il dissidente russo Aleksej Navalnyj, deceduto ieri mentre si trovava in stato di detenzione in una colonia penale. “Per le sue idee e per la sua battaglia per la libertà e contro la corruzione in Russia, Navalnyj di fatto è stato portato alla morte. La Russia deve fare chiarezza sulla sua morte e interrompere la repressione inaccettabile del dissenso politico”, ha affermato il titolare della Farnesina al termine del minuto di raccoglimento. (Res)