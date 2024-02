Nato: Stoltenberg, nuova forza di deterrenza europea minerebbe situazione attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di una forza di deterrenza nucleare alternativa europea potrebbe indebolire l'attuale forza di deterrenza Nato. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg intervenuto alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza e rispondendo a una domanda sulla possibilità di sviluppare una forza di deterrenza nucleare alternativa fra el potenze europee. "La Nato ha una deterrenza nucleare ben consolidata, che funziona da decenni. È qualcosa che gli Stati Uniti fanno insieme agli alleati europei. Abbiamo concordato il comando e il controllo, abbiamo esercitazioni, abbiamo dottrine, e di fatto è qualcosa che facciamo insieme come Nato", ha detto. "Penso che qualsiasi messa in discussione di questo deterrente non farebbe altro che indebolire la Nato ogni volta che abbiamo davvero bisogno di un deterrente credibile. Abbiamo gli Stati Uniti come potenza nucleare, abbiamo la Francia e il Regno Unito, ma l'idea di sviluppare una sorta di deterrente nucleare parallelo congiunto tra alcuni alleati, che non includa gli Stati Uniti, e presumibilmente nemmeno il Regno Unito, non è utile e non farà altro che minare il deterrente nucleare che ha funzionato bene per molti, molti anni", ha concluso. (Beb)