Viabilità: Aspi, su A9 chiusure notturne martedì 20 e giovedì 22

- Aspi comunica in una nota che dalle 21 di martedì 20 alle 5 di mercoledì 21 febbraio e dalle 21 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como centro, seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria, fino al raggiungimento della dogana cittadina; sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Lago di Como, seguire le indicazioni per Milano, lungo la viabilità ordinaria, fino al raggiungimento della stazione di Fino Mornasco (si precisa che il ramo di interconnessione A59/A9 resta fruibile). In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia: verso Lainate, entrare a Fino Mornasco; verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso.(Com)