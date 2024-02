Lavoro: Scotto (Pd), norme sicurezza pubbliche anche in grandi cantieri privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso sia urgente un decreto del governo che equipari le norme per sicurezza e salute previste per i cantieri pubblici anche per i grandi lavori nel settore privato. Dopo la tragedia del cantiere Esselunga di Firenze, dove emergerebbe una giungla di subappalti e di tipologie contrattuali, è urgente mettere ordine e dare un segnale chiaro a chi risparmia sulla vita dei lavoratori e delle lavoratrici. È un'emergenza, il governo dia una risposta immediata ed efficace e noi faremo la nostra parte". Lo afferma il capogruppo del Partito democratico nella commissione Lavoro della Camera, Arturo Scotto. (Rin)