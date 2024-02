© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2024, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,9 per cento rispetto a un anno prima, mentre a dicembre 2023 avevano registrato un calo del 2,5 per cento, quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,7 per cento e quelli alle famiglie dell’1,3 per cento. È quanto emerge dal rapporto mensile Abi di febbraio. (Rin)