Credito: Abi, tasso medio su prestiti stabile al 4,76 per cento a gennaio

- Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato a gennaio 2024 del 4,76 per cento, stesso valore di dicembre e novembre 2023. È quanto emerge dal rapporto mensile Abi di febbraio. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito a gennaio 2024 al 3,99 per cento, rispetto al 4,42 per cento di dicembre 2023 e dal 4,50 per cento di novembre 2023. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso a gennaio 2024 al 5,39 per cento dal 5,46 per cento di dicembre 2023 e al 5,59 per cento di novembre 2023. (Rin)