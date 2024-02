Firenze: Lorenzin (Pd), scelta Meloni su subappalto a cascata sbagliata e imprudente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Morire sul luogo di lavoro è inaccettabile. La tragedia di ieri a Firenze, nel cantiere del supermercato Esselunga, con tre morti, due dispersi e tre feriti, ci spinge a una riflessione amara. Nel 2023 si registrano oltre mille morti sul lavoro, con 585 mila infortuni e 145 vittime dall'inizio del 2024". Lo dichiara la senatrice Beatrice Lorenzin, vicepresidente del gruppo del Partito democratico a palazzo Madama. "La mancanza di precauzioni di sicurezza nei cantieri e il mancato rispetto delle normative di prevenzione, spesso dovuti all'uso eccessivo del subappalto, sono tra le principali cause - aggiunge la parlamentare -. La decisione del governo Meloni di reintrodurre il subappalto a cascata è stata sbagliata e imprudente. Chiediamo urgentemente la fine del subappalto e delle gare al massimo ribasso, seguendo gli esempi di alcune amministrazioni locali. È importante non limitare la discussione sui problemi del lavoro solo alle ricorrenze come il primo maggio. Esprimo solidarietà alle famiglie delle vittime e al sindaco di Firenze, Dario Nardella". (Rin)