- Spendere più nella difesa e rafforzare la produzione di armamenti: è questo l'unico modo di aiutare l'Ucraina.Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte durante i lavori della seconda giornata della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “E' anche la nostra guerra, non letteralmente, ma se Putin avrà successo in questa guerra ciò avrà dei riflessi per tutti noi”, ha detto Rutte.(Res)