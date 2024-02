Finanza: Fabi, ricchezza famiglie a 5.216 miliardi nel 2023, spinta da btp e obbligazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga stagione di inflazione e tassi di interesse non frena l’attitudine al risparmio degli italiani, ma ne rilancia la fiducia e gli investimenti finanziari. Nel 2023 la ricchezza complessiva delle famiglie italiane ha raggiunto il picco di 5.216 miliardi di euro, rispetto a un dato di fine 2022 pari a 5.138 miliardi di euro. È quanto emerge da un’analisi della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi). In meno di un anno, sono quasi 80 i miliardi complessivamente accumulati, pari a un incremento dell’1,51 per cento, ma che attesta un cambio di tendenza nelle scelte finanziarie, frutto di minore precauzione ma anche della modesta remunerazione sui depositi bancari. Il dilemma della liquidità e l’appetito per il guadagno fanno sì che il peso del contante che giace nei conti bancari resti però ancora elevato, seppur con un appeal accentuato verso bond e btp che sostiene la diversificazione. (segue) (Rin)