Finanza: Fabi, ricchezza famiglie a 5.216 miliardi nel 2023, spinta da btp e obbligazioni (3)

- In quasi nove mesi, sono i titoli obbligazionari a vincere il primato della crescita con un aumento del 44,3 per cento, pari a 115,2 miliardi aggiuntivi in valore assoluto: il totale degli investimenti in obbligazioni riesce a raggiunge lo stock di 375,2 miliardi nel 2023, rispetto ai 260 miliardi di dicembre 2022. Sempre a settembre 2023, le famiglie possiedono titoli a breve termine per un valore di 27,8 miliardi mentre è pari a ben 347,4 miliardi la fetta di risparmio investita in titoli a medio-lungo termine, con una propensione marcata verso le più lunghe scadenze rispetto all’anno precedente. Alla fine del 2022 il comparto obbligazionario attraeva una contenuta quota di 6,2 miliardi in obbligazioni di breve periodo e 253,8 miliardi in obbligazioni di medio-lungo periodo, con una distribuzione tra le scadenze rispettivamente tra il 2,4 per cento (breve termine) e 97,6 per cento (medio-lungo termine) modificata al 7,4 per cento e 92,6 per cento sul totale. La fotografia completa dei risparmi mostra un saldo più ricco anche per gli investimenti in titoli azionari. (segue) (Rin)