- Il presidente russo Vladimir Putin voleva assumere il controllo di Kiev in due settimane ma non ci è riuscito: “Ho il massimo rispetto per il coraggio” e i successi raggiunti dalle forze ucraine. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in apertura dei lavori della seconda giornata della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. (Geb)