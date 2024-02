© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono veramente dispiaciuto di aver saputo della morte” di Aleksej Navalnyj: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in apertura dei lavori della seconda giornata della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Ricordo di aver parlato con Navalnyj quando era a Berlino a tentare di curarsi per il primo tentativo di ucciderlo. Sono rimasto impressionato per il suo coraggio”, ha detto Scholz.(Geb)