Germania: Scholz, nonostante fase economica difficile rispetteremo obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sarà in grado di rispettare gli obiettivi che si è posta a livello economico nonostante il periodo difficile. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in apertura dei lavori della seconda giornata della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Abbiamo molti investimenti in Germania, per esempio nei veicoli elettrici, nelle batterie, nei semiconduttori”, ha detto Scholz. “Si, la Germania è una delle economie più esposte all'export”, ha ricordato il cancelliere, perché “siamo connessi con tutti i Paesi del mondo”.(Geb)