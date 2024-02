Roma: sequestrato e sgomberato immobile occupato abusivamente ad Ardea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Anzio e il personale della polizia locale di Ardea hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di un immobile nel Comune di Ardea, in provincia di Roma, Il provvedimento, delegato dall’autorità giudiziaria veliterna, scaturisce da una comunicazione di notizia di reato depositata nel dicembre del 2023 dalla polizia locale di Ardea per abusivismo edilizio e invasione di edifici. Gli operanti, nello svolgimento del servizio, hanno identificato all’interno della struttura un nucleo familiare composto da un uomo di 37 anni e una donna di 35 anni, con i loro figli minori di 15 e 17 anni. A seguito del sequestro, l’immobile è stato sgomberato e gli occupanti hanno trovato una nuova sistemazione presso amici di famiglia. Non si è verificata alcuna criticità durante le operazioni, conclusesi con l’apposizione dei sigilli all’abitazione.(Rer)