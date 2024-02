© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Germania, così come gli Usa e l'Unione europea, hanno la migliore relazione possibile da anni. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in apertura dei lavori della seconda giornata della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “E' importante per la due sponde dell'Atlantico che vi sia una cooperazione di successo”, ha detto Scholz. (Geb)