Ucraina: Scholz, siamo principali sostenitori di Kiev in Europa, continueremo a farlo

- La Germania è il Paese che ha speso di più in Europa per sostenere l'Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in apertura dei lavori della seconda giornata della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “Continueremo a farlo e agiremo in modo necessario per difendere l'Ucraina”, ha detto Scholz. “Dobbiamo aumentare la produzione di munizioni e armamenti”, ha proseguito. “Lo stiamo facendo affinché l'Ucraina possa difendersi”, ha aggiunto il cancelliere e “siamo d'accordo con il governo ucraino su questo tipo di sostegno”. (Geb)