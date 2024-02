Navalnyj: Lega, Calenda non sa di cosa parla, lo quereliamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Carlo Calenda mente o non sa di cosa parla: il comunicato con il cordoglio di Matteo Salvini e della Lega per la morte di Navalnyj è di ieri pomeriggio e si parla di scomparsa 'sconcertante' su cui fare 'piena luce'. Questa volta, oltre alla smentita, Calenda riceverà anche una querela". E' quanto si legge in una nota della Lega in merito al post sui social del leader di Azione, Carlo Calenda, secondo cui "Salvini non ha ritenuto di dire una parola sull'assassinio di Navalnyj". (Rin)