Italia-Armenia: Polizia, corso in materia di ordine pubblico e gestione grandi eventi

- Prosegue la cooperazione tra Polizia di Stato e Polizia dell'Armenia. Si è concluso ieri il secondo corso di formazione dedicato a dieci alti funzionari, tra i quali i tre vice-comandanti dei reparti specializzati, focalizzato sugli aspetti di ordine pubblico e gestione di grandi eventi. L'attività è stata realizzata dall'area di staff per le relazioni internazionali del Capo della Polizia, in stretta sinergia con gli esperti dell'Ufficio ordine pubblico della Segreteria del Dipartimento, della Questura di Roma e del "Centro Formazione Tutela Ordine Pubblico (Cftop)" di Nettuno. Alla giornata conclusiva, presieduta dal Consigliere ministeriale agg. per le relazioni internazionali, Dirigente superiore Eufemia Esposito, hanno partecipato Marieta Stepanian dell'ambasciata armena, Francesco Rattà vicario del questore di Roma e Giampietro Moscatelli dell'Ufficio ordine pubblico della segreteria del Dipartimento P.S. (segue) (Com)