Italia-Armenia: Polizia, corso in materia di ordine pubblico e gestione grandi eventi (2)

- Nel corso della visita presso le sale operative della Questura, i delegati armeni hanno apprezzato l'elevato sistema tecnologico a disposizione della Polizia di Stato per il pronto intervento e la gestione delle manifestazioni e dei grandi eventi ma anche constatato la complessità delle attività proprie dell'Autorità provinciale di Pubblica sicurezza. L'iniziativa si è sviluppata in moduli di didattica frontale ma anche attraverso la condivisione di attività sul campo. I colleghi armeni hanno, infatti, partecipato alla predisposizione dei servizi di ordine pubblico per l'incontro di calcio Lazio-Bayern Monaco e all'attuazione dei relativi controlli di sicurezza, con focus particolare alle tecniche messe in atto dal personale della Polizia di Stato. Nel corso della visita presso l'Istituto di Nettuno, hanno potuto approfondire gli aspetti formativi e tecnici della materia. (segue) (Com)