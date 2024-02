Italia-Armenia: Polizia, corso in materia di ordine pubblico e gestione grandi eventi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione armena, caratterizzata da un elevato profilo professionale, ha espresso, attraverso i comandanti Margaryan Gevorg, Mirzoyan Garik e Abrahamyan Baghdasar, notevole interesse e gratitudine per l'intero percorso seguito in Italia, che permetterà loro di mutuare molte delle buone prassi apprese, evidenziando altresì l'importanza dei rapporti di collaborazione e di networking tra i colleghi italiani ed armeni e insignendo il Consigliere Esposito di un alto riconoscimento della Polizia armena. (Com)