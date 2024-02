Gaza: forze Israele, “cento arresti nell’ospedale Al Nasser” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medici senza frontiere (Msf) aveva condannato fermamente, attraverso una nota stampa, la decisione delle forze israeliane di emettere un ordine di evacuazione per migliaia di sfollati che si trovavano all'interno dell'ospedale Nasser. Almeno cinque pazienti sono morti a causa dell'interruzione del flusso di ossigeno dopo gli ultimi attacchi delle forze di Israele nella struttura sanitaria, secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Le Idf hanno perquisito l'ospedale Nasser in seguito alle informazioni dell'intelligence, secondo cui in precedenza vi erano tenuti degli ostaggi. Nel corso dell'operazione, tuttavia, gli ostaggi non sono stati trovati. (Res)