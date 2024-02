Roma: controlli ad Ardea, 3 arresti, 6 denunce, sanzionati proprietari di 2 locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone arrestate, sei denunciate e sanzioni comminate ai proprietari di due locali. Questo il bilancio del servizio di controllo eseguito dai carabinieri della compagnia di nel Comune di Ardea, località Marina di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. In particolare, i militari hanno arrestato due persone in flagranza per furto di energia elettrica: nel primo caso, un 55enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, a seguito di controllo con l'ausilio dei tecnici dell'Enel, è risultato utilizzatore di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, tramite un palo della luce limitrofo. Al termine degli accertamenti, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Ardea per il successivo giudizio direttissimo. (segue) (Rer)