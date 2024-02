Roma: controlli ad Ardea, 3 arresti, 6 denunce, sanzionati proprietari di 2 locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stessa sorte per un altro 55enne, titolare di un ristorante nel territorio di Ardea: i tecnici hanno rinvenuto un dispositivo tramite il quale lo stesso aveva illecitamente utilizzato la rete elettrica pubblica per un totale di oltre 23 mila euro, a decorrere dal mese di novembre 2022. L’uomo è stato temporaneamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo. Una donna di 44 anni, invece, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: a seguito di perquisizione domiciliare eseguita anche con l'ausilio dell'unità cinofila, i carabinieri dell'aliquota operativa hanno rinvenuto e sequestrato oltre 30 grammi di cocaina e 113 di hashish, insieme a bilancino di precisione e somma in contanti di 1085 euro. La donna è stata tradotta presso il carcere di Rebibbia. (segue) (Rer)