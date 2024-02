Roma: controlli ad Ardea, 3 arresti, 6 denunce, sanzionati proprietari di 2 locali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, grazie all'ausilio di personali di Nas e Nil dei Carabinieri, i militari hanno controllato un bar e una frutteria del territorio. Al proprietario della prima attività sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 19 mila euro per aver impiegato quattro dipendenti a nero e aver utilizzato un ufficio come deposito alimenti. Contestualmente, sono stati sequestrati 20 chili di alimenti. Al proprietario della frutteria, invece, sono state comminate sanzioni per 14 mila euro per aver impiegato un immigrato clandestino e non aver applicato le procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente. (Rer)