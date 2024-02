Pnrr: Confindustria, urgente accelerare, investimenti ancora deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con investimenti ancora deboli, è urgente accelerare sul Pnrr. È quanto emerge dalla congiuntura flash di Confindustria relativa a febbraio. La dinamica degli investimenti fissi in Italia si è sostanzialmente bloccata nel 2023 (-0,2 per cento tendenziale nel terzo trimestre), rispetto ai brillanti ritmi del 2021-22. Quelli in costruzioni calano di più, ma la flessione si è estesa a macchine e attrezzature (-0,4 per cento nel secondo trimestre, -0,9 per cento nel terzo). La loro dinamica potrebbe migliorare quest’anno. Ciò è essenziale per la crescita di breve e lungo periodo. (Rin)