Industria: Confindustria, inizio 2024 tra luci e ombre, vicina ad archiviare flessione

- Inizio 2024 tra luci e ombre: il Pil italiano, cresciuto a fine 2023 (+0,2 per cento) grazie a servizi e costruzioni, nel primo trimestre 2024 è sostenuto da fiducia in aumento e inflazione poco sopra i minimi. È quanto emerge dalla congiuntura flash di Confindustria relativa a febbraio. L’industria sembra vicina ad archiviare la fase di flessione, ma i tassi rimarranno alti più a lungo dell’atteso. Resta il freno ai flussi commerciali dovuto alla riduzione dei transiti nel canale di Suez: le acque sono quiete per il prezzo del gas, mentre il petrolio sta risalendo. (Rin)