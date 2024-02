Venezuela: espulsione funzionari Ohchr, Machado lancia allarme su aumento delle "persecuzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di espellere dal Venezuela i funzionari dell'ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) prelude a "un'aumento delle persecuzioni" da parte del "regime" di Nicolas Maduro. Lo ha detto la leader delle opposizioni, Maria Corina Machado, lanciando un appello alla comunità internazionale a non permettere il perpetrarsi di "abusi". L'espulsione dei funzionari Onu "sembra annunciare un incremento ancora maggiore di persecuzioni", da condurre senza "testimoni che possano informare il mondo delle atrocità commesse dal regime", ha scritto Machado in una lunga nota diffusa sui social, accusando Maduro di violare gli Accordi di Barbados, per poter evitare elezioni libere. "Il modello di sparizioni forzate e attacchi brutali sono fattori aggravanti che non prescrivono e che allontanano Maduro e il suo regime dalle garanzie che devono fornire per una transizione ordinata e pacifica", ha detto la leader di Vente Venezuela. (segue) (Vec)