Venezuela: espulsione funzionari Ohchr, Machado lancia allarme su aumento delle "persecuzioni" (2)

- Machado parla quindi "di brutali attacchi contro i diritti umani e le libertà" e lancia un appello alla "coscienza del mondo democratico: permetterete al Venezuela di perdere l’opportunità di un cambiamento politico pacifico che milioni di noi hanno auspicato? Rimarrete in silenzio di fronte a un comportamento evidente che ha portato il regime a violare gli accordi e la sua parola?". Un appello "speciale" è diretto ai ai governi dell’America Latina affinché reclamino la permanenza dell’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani in Venezuela, nonché a promuovere il rinnovo della Missione d’inchiesta delle Nazioni Unite affinché continui nella sua opera fondamentale e indispensabile nell'interesse della giustizia internazionale". (segue) (Vec)