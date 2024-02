Ucraina: Zelensky, più a lungo proseguirà guerra maggiore sarà impatto sul mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più a lungo continuerà la guerra in Ucraina, maggiori saranno i cambiamenti che la Russia provocherà nel mondo. "La domanda è per quanto tempo il mondo lo permetterà?". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi durante il suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Per quanto tempo il mondo permetterà alla Russia di agire così? Questa è la domanda principale oggi. Più a lungo continuerà l'aggressione russa, maggiori saranno i cambiamenti che provocherà. Forse le persone dovranno vivere in un mondo in cui le guerre locali non rimarranno locali. Qualunque cosa accada, l'inizio della guerra rischierà di trasformarsi in una catastrofe globale", ha affermato il presidente.(Kiu)