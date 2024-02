Usa: Blinken discuterà la situazione in Venezuela con Lula e Milei la prossima settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata del 15 febbraio, Caracas ha ordinato la chiusura dell'ufficio tecnico dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), dando a 13 dei suoi funzionari 72 ore di tempo per lasciare il Paese. Il personale dell'ufficio "ha violato il suo mandato e gli impegni concordati con lo Stato venezuelano", ha spiegato il ministro degli Esteri, Yvan Gil, segnalando che nel Paese non è stato violato alcun diritto umano e l'ufficio dell'Ohchr è stato "strumentalizzato" perché fungesse "da cassa di risonanza dell'estrema destra nazionale e internazionale" e "influenzare il governo bolivariano". Gil ha sottolineato che l'organismo dell'Onu non abbia mai commentato, né condannato i tentativi di assassinio del presidente Nicolas Maduro, preferendo sostenere "l'estrema destra" e mantenere "un atteggiamento colonialista", "a favore di coloro che vogliono generare violenza in Venezuela". (segue) (Was)